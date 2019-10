Atlantia Benetton-Holding will Angebot für Alitalia einreichen

Beschluss im Aufsichtsrat: Atlantia will sich an einem Konsortium unter Führung der italienischen Staatsbahnen (FS) zur Alitalia-Übernahme beteiligen.

Der Aufsichtsrat der börsennotierten italienischen Holding Atlantia im Besitz der Unternehmerfamilie Benetton hat am Dienstag beschlossen, ein verbindliches Angebot für die Airline Alitalia einzureichen. Atlantia will sich an einem Konsortium unter Führung der italienischen Staatsbahnen (FS) zur Alitalia-Übernahme beteiligen.

Atlantia sei bereit, im Rahmen eines Konsortiums "einen soliden langfristigen Plan für den Neustart Alitalias" zu unterstützen. Für die Einreichung eines verbindlichen Angebots müssten jedoch noch mehrere Aspekte vertieft werden. Vor allem sei es notwendig, dass ein industrieller Partner - eine im Fluggeschäft aktive Gesellschaft - sich am Konsortium beteilige, hieß es nach der Aufsichtsratssitzung.

Ende der Einreichfrist

Heute, Dienstagabend, läuft die Frist für die Einreichung eines verbindlichen Kaufangebots für die Alitalia ab. Erwartet wird, dass die italienischen Staatsbahnen (FS) an der Spitze eines Konsortiums mit Atlantia und der US-Airline Delta ein verbindliches Angebot einreicht. Unklar ist jedoch, wie viel Delta in die neue Alitalia investieren will.

Erwartet wird, dass die Staatsbahnen und Atlantia in einem Schreiben an die Regierung die Gründung eines Konsortiums bekannt geben, das binnen einiger Wochen ein verbindliches Angebot für Alitalia einreichen soll. Dies dürfe nicht länger als einen Monat dauern. Laut Medienangaben wird nicht ausgeschlossen, dass die Verkaufsfrist weiter verlängert wird, wie es bereits sechsmal in den letzten Monaten geschehen ist.