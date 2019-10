Änderung im Vorstand Christoph Raninger verlässt die Anadi Bank

Mit Jahresende verlässt der Vorstandsvorsitzende Christoph Raninger nach viereinhalb Jahren an der Spitze die Anadi Bank AG. Für seine Entscheidung werden persönliche Gründe genannt. Nachfolger gibt es noch keinen.

Der Vorstandsvorsitzende der Anadi Bank, Christoph Raninger, verlässt die Bank © Raunig

"Nach viereinhalb Jahren an der Spitze der Austrian Anadi Bank AG hat sich Christoph Raninger entschieden, mit Wirksamkeit per 31.12.2019 aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand der Bank auszuscheiden", heißt es in einer Pressemitteilung der Anadi Bank. Nach Übernahme der Bank von der damaligen Hypo Alpe Adria durch die indische Investorenfamilie Kanoria übernahm Raninger im Jahr 2015 das Management der Bank und führte das Institut durch eine aufgrund der Heta-Krise anfänglich schwierige Zeit.