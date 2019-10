Dunkelmodus & Co. Vier neue Updates für WhatsApp

Dunkelmodus & Co.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WhatsApp bekommt vier neue Funktionen © APA/ROLAND SCHLAGER

Der Messenger WhatsApp aktualisiert regelmäßig seine Funktionen. Die neueste Version 2.19.100 bringt gleich vier neue Updates.

1. So könne Fotos und Videos in den Chats jetzt schneller bearbeitet und zurückgeschickt werden. Das gelingt, indem man auf das Symbol Zeichnen am unteren Bildrand tippt, während man das Video oder ein Bild ansieht.

2. Sprachnachrichten können jetzt auch direkt aus Benachrichtigungen angehört werden. Dafür die Mitteilung lange gedrückt halten und auf das Wiedergabesymbol drücken.

3. Eigene Memojis können als Sticker versendet werden. Dafür benötigt man aber das Apple-Betriebssystem iOS 13. Und so funktioniert es: Zum Einbau des Memoji einen Chat wählen, auf der Tastatur auf die Smiley-Taste unten links tippen und nach rechts wischen. Einige Memojis werden dann angezeigt.

4. WhatsApp soll auch schon bald einen Dark Mode bekommen, wie er bei Twitter und Facebook schon genutzt werden kann. Bei WhatsApp sei er intensiv in Arbeit, heißt es.