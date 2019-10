Fast 165.000 Menschen arbeiten in den hundert größten Unternehmen der Steiermark. Mit „Top of Styria“ prämiert die Wirtschaftskammer Firmenlenker, die hervorstechen.

Günter Nebel wurde für sein Lebenswerk geehrt (Im Bild mit WK-Präsident Josef Herk, Landtagabgeordneter Alexandra Pichler-Jessenk und WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg) © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Lebensfreude, Kraft und Energie – diese Eigenschaften sieht Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk als Basis für den Erfolg steirischer Unternehmen. Die besten wurden zum 24. Mal mit dem „Top of Styria“-Award ausgezeichnet, einer Trophäe in Form eines in Stahl gefassten Felsbrocken vom Dachstein, hergestellt von Lehrlingen der Berufsschule Mureck. 300 Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ermittelten die Träger des Preises.