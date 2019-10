Der US-Konzern Mars will einen seiner drei österreichischen Standorte aufgeben. Die 110 Mitarbeiter der Schokoladenfabrik in Breitenbrunn wurden heute über die geplante Schließung informiert.

Das an drei Standorten in Österreich tätige internationale Unternehmen Mars beabsichtigt die Schließung seiner Schokoladenfabrik in Breitenbrunn am Neusiedler See. Den Mitarbeitern in Breitenbrunn wurde heute ein Plan präsentiert, der zu einer schrittweisen Einstellung der dort angesiedelten Rollwaffel-Produktion bis Ende 2020 führen würde. Davon betroffen wären rund 110 Beschäftigte. Die endgültige Entscheidung fällt erst nach Abschluss des Konsultationsprozesses mit dem Betriebsrat.

Weltkonzern In einer kleinen Küche in Tacoma im US-Bundesstaat Washington begann vor mehr als 100 Jahren die weltweite Erfolgsgeschichte von Mars, Incorporated. Frank C. Mars stellte dort im Jahr 1911 zum ersten Mal Schokoriegel her. Gemeinsam mit seinem Sohn Forrest erfand er den Milky Way-Riegel und legte damit den Grundstein für das heute weltweit tätige Unternehmen. 80.000 Mitarbeiter in 78 Ländern sind Teil von Mars. In Österreich ist Mars seit 50 Jahren tätig. Seit 40 Jahren gehört die Breitenbrunner Süßwarenfabrik zu Mars Austria: 1973 hat die weltweit tätige Mars Gruppe die Fabrik samt ihrer speziellen Waffelröllchen-Technologie erworben. Heute ist Breitenbrunn das globale Waffel-Kompetenzzentrum des Konzerns. Mit Exportquoten von über 90 Prozent..

Am Montag wurde den Mitarbeitern ein Plan zur Schließung des Werks präsentiert. Grund für die beabsichtigte Schließung sei die international sinkende Nachfrage nach Rollwaffel-Produkten. Das Werk leide unter einer zu geringen Auslastung. Auch durch Produktinnovationen und Bemühungen, die Effizienz und das Volumen der Fabrik zu steigern, habe man diesen negativen Trend nicht stoppen können.

In den nächsten Wochen soll laut Unternehmensangaben nach Einbindung aller Betroffenen eine Entscheidung über die Zukunft der Fabrik gefällt werden. Die beiden anderen österreichischen Standorte von Mars Austria in Wien und Bruck an der Leitha seien nicht betroffen.