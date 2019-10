Nach Meteoriteneinschlag"Fortnite" seit Stunden offline

Facebook

© APA/AFP/JOHANNES EISELE

Eines der beliebtesten Videospiele der Welt, der Online-Multiplayer-Shooter „Fortnite“, ist seit Stunden nicht mehr verfügbar. Die Zwangspause wurde mit einem spektakulären Ingame-Event eingeläutet: Ein Meteorit stürzte ab und verursachte eine Schockwelle in der Spielwelt, die anschließend in ein Schwarzes Loch gesogen wurde. Dieses ist aktuell in dem offiziellen „Fortnite“-Livestream auf der Plattform Twitch zu sehen.

Das vermeintliche Ende dürfte aber eher ein Neuanfang sein: Es handelt sich offenbar um ein größeres Update. Spekuliert wird, dass das Spiel mit einer neuen Karte wieder starten dürfte. Wie lange das dauert, ist aber offen.