Leder & Schuh:Rumerstorfer ab November neuer Co-Vorstand

© Leder & Schuh/KK

Michael Rumerstorfer, zuletzt Chef von Karstadt Sports in Deutschland, zieht am 1. November in den Vorstand der Leder & Schuh AG aus Graz ein und wird das Unternehmen gemeinsam mit Wolfgang Neussner führen. Das gab Aufsichtsratsvorsitzender Karl Mayer-Rieckh am Montag bekannt.

Rumerstorfer wird für die Bereiche Einkauf, Marketing, Vertrieb und Supply Chain Management verantwortlich sein. Vorstand Thomas Weber hat das Unternehmen wie angekündigt verlassen.

Die Leder & Schuh AG hat 2018 einen Umsatz von 355 Millionen Euro erwirtschaftet und ist mit den beiden Marken Humanic und Shoe4You in neun europäischen Ländern tätig. Das Unternehmen beschäftigt 2300 Mitarbeiter und betreibt derzeit 201 Filialen