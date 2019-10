Facebook

Gabriele Semmelrock-Werzer mit Gründungsurkunde der Kärntner Sparkasse 1938 © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Jetzt steht die Bildung einer neuen Bundesregierung an. Haben Sie an diese regulatorische oder andere Wünsche aus Sicht der Sparkassen?

GABRIELE SEMMELROCK-WERZER: Na ja. Das Traurige ist, dass die österreichische Regierung regulatorisch nicht mehr sehr viel mitspricht. Kein „Gold Plating“ (EU-Regeln übererfüllen) wäre sicher ein Wunsch. Der Rest der Wünsche geht bestimmt eher Richtung Frankfurt und Brüssel. Mein Wunsch an die Regierung ist Hausverstand.