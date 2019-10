Facebook

AMS-Vorstand Herbert Buchinger geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit bald wieder steigen wird © Juergen Fuchs

Mit den rückläufigen Arbeitslosenzahlen dürfte es angesichts der nachlassenden Konjunktur bald vorbei sein. "Ob noch im November oder Dezember oder später, das hängt davon ab, wie es in den Branchen etwa im Handel, im Tourismus und am Bau läuft, aber im gesamten Jahr 2020 werden wir sicher wieder ein Plus bei den Arbeitslosenzahlen haben", sagte AMS-Vorstand Herbert Buchinger im ORF-Radio.

Das Parlament habe dem Arbeitsmarktservice (AMS) gerade das Budget aufgestockt. 50 Mio. Euro stünden zur Verfügung. "Wir werden Tausenden älteren Arbeitslosen damit helfen können", meinte Buchinger am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal. Die "Aktion 20.000" für ältere Arbeitslose wird wiederbelebt.

Heuer im September verringerte sich die Zahl der Jobsuchenden im Jahresabstand noch um 3 Prozent auf rund 330.000, im Vorjahresmonat hatte der Rückgang aber noch 8 Prozent betragen. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit dem Frühjahr 2017.