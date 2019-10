Facebook

© Jorj Konstantinov

Hoch oben im Grazer Herbsthimmel baumelt die Wohnzimmerwand an einem Stahlseil. Mit präziser Fingerfertigkeit steuert der Kranführer das gut 25 Quadratmeter große Teil Richtung Montageplatz im ersten Stock des Rohbaues. Wenige Minuten später ist die 40 Zentimeter dicke Wand millimetergenau eingepasst und verschraubt.

Zu ebener Erde steht Georg Niedersüß in Gummistiefeln, mit weißem Bauhelm und signalgelber Warnweste, und verfolgt das Treiben mit zufriedenem Blick. „Mir hat das Bauen immer Spaß gemacht“, sinniert der 53-Jährige. Das Talent konnte mit der Begeisterung aber nicht Schritt halten. So hat Niedersüß schließlich Wirtschaft statt Architektur studiert. Heute treffen sich seine beiden Interessensgebiete: Niedersüß ist Geschäftsführer und – über seine J.M. Offner Veranlagungsgesellschaft – Eigentümer der Griffnerhaus GmbH.