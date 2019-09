Nach Rücktritt von Vorstandschef Jetzt verlässt auch die Personalchefin BMW

Der deutsche Autobauer BMW muss nach dem Rücktritt von Vorstandschef Harald Krüger eine weiteren Spitzenposten neu besetzen: Personalchefin Milagros Caina-Andree kündigt ihren Abschied an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei BMW verabschiedet sich nach und nach der Vorstand © APA/AFP/JEWEL SAMAD

BMW muss einen weiteren Spitzenposten neu besetzen. Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Harald Krüger und dem Wechsel des bisherigen Produktionsvorstands Oliver Zipse auf den Chefsessel kündigte am Mittwoch Personalvorständin Milagros Caina-Andree ihren Abschied an. Sie verzichte aus persönlichen Gründen auf eine weitere Amtszeit, teilte der Autobauer mit.

Aufsichtsratschef Norbert Reithofer erklärte knapp, er habe die Entscheidung "mit Verständnis entgegengenommen". Caina-Andrees Vertrag läuft nach Angaben aus Konzernkreisen bis Mitte kommenden Jahres.

Krüger trat im Juli zurück, nachdem er zweimal die eigenen Geschäftsprognosen gesenkt hatte und BMW im Rennen mit dem Rivalen Daimler zurückgefallen war. Mit Zipses Wechsel an die Konzernspitze muss BMW das Produktionsressort neu besetzen. Insider erwarten eine Entscheidung des Aufsichtsrats in der kommenden Woche. Im März hatte Vorstandsmitglied Peter Schwarzenbauer seinen Abschied für Oktober angekündigt. Der Exodus begann im Jahr 2015, als der heutige Volkswagen-Chef Herbert Diess von BMW zu dem Wolfsburger Autokonzern wechselte. 2018 warb Volkswagen BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann ab, der aber noch an seinen bisherigen Arbeitsvertrag gebunden ist.