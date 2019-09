Skytrax-Ranking Das sind 2019 die besten Airlines der Welt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Platz 1 im Skytrax-Ranking geht an Qatar Airways © AP

Skytrax ist eine britische Unternehmensberatung, die seit 1990 weltweit Befragungen zur subjektiven Qualität internationaler Fluggesellschaften und Flughäfen vornimmt und entsprechend den Ergebnissen Auszeichnungen vergibt. Als Teil der Umfrage wird beispielsweise die Qualität der Airlines und deren Service vor dem Abflug sowie im Flugzeug bewertet. Dazu gehören Meinungen über die Service-Qualität vor der Reise, wie zum Beispiel Bewertungen der Airline-Website und zum Buchungs- und Check-in-Prozess. Benotet werden aber auch Pünktlichkeit und die unterschiedlichen Gepäckbestimmungen der Fluglinien.

Zudem äußern sich Reisende über den Service während des Flugs und den Komfort im Flugzeug allgemein. Ebenfalls bewertet werden unter anderem der Sitzplatzkomfort, die Qualität der Verpflegung, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit des Flugpersonals, das angebotene Entertainment-Programm und die Sauberkeit an Bord der Maschinen.

Die Liste der Top 100

Den ersten Platz in der Liste der Skytrax Top 100 im Jahr 2019 Airlines gewann Qatar Airways. Singapore Airlines (die Top Airline von 2018) und ANA All Nippon Airways landeten 2019 auf Platz 2 und 3 der Liste. Von den deutschen Airlines belegt die Lufthansa 2019 Platz 9, in den Jahren 2017 und 2018 war sie noch auf Platz 7.Bester Service insgesamt: Airlines aus Asien und dem Nahen Osten.

Unter den 10 Top Airlines finden sich einige asiatische Fluglinien und Unternehmen aus dem Nahen Osten, wie Singapore Airlines, Emirates, Cathay Pacific oder Etihad. Von den europäischen Airlines ist zuletzt nur die deutsche Lufthansa in den Top 10 von Skytrax zu finden.