Airbus A321 der Wizzair © Wizzair/Földházi Árpád

Die Billig-Airline Wizz Air erklärte in einer Aussendung am Donnerstag, in Wien ein siebentes und achtes Flugzeug stationieren zu wollen. Die zwei Airbus A321 würden am 18. Dezember 2019 und am 1. Juli 2020 in die Flotte aufgenommen. Damit würden sechs neue Verbindungen ermöglicht, und zwar von Wien nach Athen, Castellon, Köln, London-Luton, Pristina und Tirana.