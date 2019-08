Facebook

Symbolbild © Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Österreicher sind grundsätzlich sehr zufrieden mit ihren Jobs. Das ergibt eine Umfrage des Beratungsunternehmens EY mit 1001 Teilnehmern. Allerdings gibt es regional deutliche Unterschiede.

So sind mehr als die Hälfte der Tiroler mit ihrer Arbeit uneingeschränkt zufrieden. Eher unzufrieden sind die Salzburger und Vorarlberger. Ein Drittel der Arbeitnehmer im Burgenland fühlt sich mit seinem Arbeitgeber sehr verbunden. In Vorarlberg sind es nur 20 Prozent. Bei der Motivation führen die Niederösterreicher. 37 Prozent gehen motiviert zur Arbeit. Schlusslicht bildet hier Kärnten mit 23 Prozent.

Dafür führen die Kärntner bei der Mobilität. 38 Prozent der Befragten würden für den Job den Wohnort wechseln. Vor allem Wien steht in der Gunst der Wechselwilligen hoch oben. Fast die Hälfte würde eine Stelle in der Bundeshauptstadt annehmen. Dahinter folgen Salzburg und Niederösterreich. Die Motivation, in Vorarlberg einen Job anzunehmen, ist aber mit sieben Prozent sehr gering.

Die Steiermark landet bei allen Fragen im Mittelfeld.