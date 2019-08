Wien will zwar den Individualverkehr senken, baut aber dennoch sein Netz an E-Tankstellen aus. Doch Vorsicht: Beim Tanken können teure Roaminggebühren anfallen, warnt die AK.

Achtung! Kostenfalle für E-Auto-Fahrer in Wien © APA/ROLAND SCHLAGER

Wien geht in Fragen der E-Autos seit jeher eigene Wege. So stellt sich die Stadt gegen die von der letzten Regierung geplanten Anreize wie Fahren auf der Busspur und 130 km/h im „Lufthunderter“. Auch Gratisparkplätze und kostenfreies Aufladen findet man seit Oktober 2018 nicht mehr im Angebot Wiens. Neben der Umstiegsförderung des Bundes auf E-Autos will die Stadt zudem keine weiteren Anreize schaffen: „Langfristig soll der motorisierte Individualverkehr gesenkt werden“, heißt es hierzu aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Auch E-Autos bräuchten Platz, deshalb wolle man attraktive Alternativen schaffen.