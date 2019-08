Kleine Zeitung +

Faaker See Wenn aus Hotels zunehmend Appartements werden

Der Bau von Appartements am Faaker See sorgt immer wieder für Kritik. Jetzt wird auch aus Ginas Kinderhotel in Drobollach eine Appartementanlage, die Wohneinheiten sollen aber Hauptwohnsitze sein. Indessen werden "kalte Betten" kärntenweit zum Problem.