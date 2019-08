Leuchtenhersteller Consot Österreichischer Ausstatter von Mekkas Moschee ist insolvent

Facebook

Der Blick auf das saudi-arabische Mekka © APA/AFP/FETHI BELAID

Der Luxusleuchtenhersteller Consot Unternehmensbeteiligungsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Guntramsdorf/NÖ ist insolvent. Die Firma hat laut Creditreform am Landesgericht Wiener Neustadt den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Der Sanierungsplan bietet den Gläubigern eine Quote von 25 Prozent zahlbar binnen 24 Monaten an.

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt sich mit der Herstellung von Beleuchtungskörpern im Luxussegment ("Lights of Vienna"). Das Hauptprojekt sei dabei in den vergangenen Jahren die Ausstattung der Moschee in Mekka/Saudi-Arabien gewesen. Tausende Luster sollten geliefert werden, der "größte Luster misst sechs Meter im Durchmesser und sieben Meter an Höhe, wiegt über sieben Tonnen und verbraucht so viel Energie wie ein Einfamilienhaus", schrieb das Nachrichtenmagazin Profil in einer 2013 erschienenen Geschichte.

In Mekka "fungierte man als Subauftragnehmer. Zugesagte Zahlungen blieben aus oder langten nicht in der angekündigten Höhe ein", berichtet jetzt der Gläubigerschutzverband. Diese Verzögerungen hätten zur Insolvenz geführt. Eine weitere Ursache sei die Zahlungsunfähigkeit einer Beteiligungsgesellschaft, der ConSeal GmbH.

Es sind laut Creditreform 37 Gläubiger und 26 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von etwa 1,38 Millionen Euro stehen Passiva von rund 6,28 Millionen Euro gegenüber. Für die Fortführung des Unternehmens liege ein umfassender Restrukturierungsplan vor.