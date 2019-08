Facebook

Der Bestellmarkt für Essen in Österreich wird auf rund 750 Millionen Euro geschätzt. Von diesem Kuchen will nun auch McDonald’s in Kärnten mitnaschen.

Als Kooperations- bzw. Vertriebspartner hat McDonald’s die Mjam GesmbH aus Wien auserkoren, die zu den führenden Online-Plattformen im Bereich Essenslieferservice am österreichischen Markt gehört. Mjam liefert ausschließlich per Fahrradbote und ist Teil der internationalen, börsenotierten Delivery Hero SE mit Sitz in Berlin, mit derzeit 21.000 Mitarbeitern und 792 Millionen Euro Umsatz.

In Villach liefert McDonald’s bereits von der Filiale am Hauptplatz aus. Auch in Lienz gibt es das Angebot.