Logistik-Branche Paukenschlag: Kühne und Nagel übernimmt Jöbstl

Paukenschlag in der Transport-Branche: Der Schweizer Weltkonzern Kühne und Nagel übernimmt steirischen Familienbetrieb Jöbstl. In die Zentrale in Wundschuh wird nun investiert.