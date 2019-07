Entgegen Markttrend BMW legt wieder kräftig zu

Facebook

BMW konnte um 4,2 Prozent zulegen © APA/EPA/ARMIN WEIGEL

BMW bremst den Negativtrend bei den Autozulassungen aus - während der Gesamtmarkt in Österreich im 1. Halbjahr 2019 ein Minus von 8,8 Prozent einfuhr, legten die Bayern um 4,2 Prozent zu. Wobei insbesondere ein "Brite" glänzte: Beim Mini gab es ein Zulassungsplus von 17,6 Prozent. BMW verkaufte in den ersten sechs Monaten 9497 Einheiten (plus 2,3 Prozent), beim Mini waren es 1510.

Marktanteil steigt weiter

Das starke Halbjahr in einem schwachen Umfeld schlug sich auch beim Marktanteil nieder. Hier liegt die BMW Group am Premiumsegment bei knapp 40 Prozent, ein Plus von 3,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die beliebtesten BMW im ersten Halbjahr waren der X1 mit 1570 Einheiten und der X3 mit 1285 Stück. Obwohl E-Mobilität in aller Munde ist legte die Mischform aus Verbrenner- und E-Motor bei den Neuzulassungen stärker zu. Der vollelektrische i3 steigerte die Verkaufszahlen um 23 Prozent; Plug-in-Hybride verzeichneten einen Zuwachs von 31 Prozent.

Auch Motorradsparte im Plus

Mit einem Zulassungsplus von mehr als 16 Prozent (1333 Einheiten) hat auch die Motorradsparte kräftig aufgedreht. Der Anteil am Motorradmarkt belief sich Ende Juni auf rund 16 Prozent (plus 1,9 Prozentpunkte im Jahresvergleich).

Die BMW Group mit Sitz in Salzburg hat für heuer ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgesetzt. In Salzburg fließen 28,4 Millionen Euro in die Errichtung eines neuen Büro- und Trainingskomplexes - den BMW Group Campus für die Region Zentral- und Südosteuropa. Im weltgrößten Motorenwerk der BMW Group in Steyr (OÖ) werden heuer und 300 Millionen Euro in die Hand genommen.