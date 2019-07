Erste Group Andreas Treichl zum Banker des Jahres gekürt

Das Branchenblatt "Euromoney" hat Andreas Treichl, den Vorstandschef der börsennotierten Erste Group zum "Banker of the Year 2019" gekürt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Treichl, Vorstandschef der Erste Group, ist "Banker of the Year 2019" © APA/ROBERT JAEGER

Das britische Finanzmagazin "Euromoney" hat Andreas Treichl, Vorstandschef der börsennotierten Erste Group, zum "Banker of the Year 2019" gekürt. Das Branchenblatt zeichnet jedes Jahr internationale Top-Banker aus. Voriges Jahr (2018) wurde der Chef der Schweizer Credit Suisse, Tidjane Thiam, aufs Podest gestellt.

Treichl ist der dienstälteste Bankchef Europas. Zum heurigen Jahresende wird er als Erste-Konzernvorstand in Pension gehen und an die Aufsichtsratsspitze der Eigentümerstiftung wechseln. Die Euromoney-Jury aus Finanzjournalisten würdigte Treichls lange, 22-jährige Tätigkeit als Bankenchef und seinen Beitrag zur Entwicklung des Bankensektors in Osteuropa.

Thematisiert wurde auch die Digitalisierungsstrategie der Gruppe mit ihrer Plattform George. In der Zeit unter Treichl wurde die Erste von einer österreichischen Sparkasse zu einem börsennotierten Finanzkonzern mit Tochterbanken in sechs Ländern, 16 Millionen Kunden und mehr als 47.000 Beschäftigten.

"Beste Bank in Österreich"

Im Rahmen der Preisvergabe bewertete die Jury zudem die Erste Bank Oesterreich heuer als "Beste Bank in Österreich" sowie die Slovenska Sporitelna und die rumänische Banca Comerciala (BCR) zu den jeweiligen Branchenbesten in der Slowakei bzw. in Rumänien. Das teilte die Erste Group am Donnerstag mit.