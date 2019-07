Amazon Rückgabe ohne Verpackung in den USA möglich

Laut einem Bericht in der "Presse" macht Amazon in den USA seinen Kunden zum 25-Jahr-Jubiläum das Geschenk, dass ab sofort Retouren ohne Verpackung möglich sind.

Retourwaren müssen in den USA künftig nicht mehr verpackt werden © Amazon.de

Amazon macht seinen Kunden zum 25-jährigen Jubiläum sein besonderes Geschenk und ermöglicht laut einem Bericht in der "Presse" Produkt-Rücksendungen ohne Verpackung. Vorerst soll es diesen Service aber nur in den USA geben. Funktionieren soll er ganz einfach mit einem QR Code auf dem Smartphone. Damit könnten Kunden die Sendungen in den Amazon-Shops, aber auch bei der Handelskette Kohl's oder bei einer der rund 5000 UPS-Filialen zurückgeben.

Man wolle Rücksendungen so einfach wie möglich machen, begründet Amazon den Schritt laut "Presse" in einem Blogeintrag. Müll vermeidet der Online-Riese allerdings nicht. Denn eingepackt werden die Retourwaren wohl auch weiterhin, allerdings dann vom Versand-Partner oder von Amazon-Mitarbeitern. Ob der Service auch in Europa eingeführt wird, sei noch unklar.