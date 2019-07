Österreichs bekannteste Süßwarenmarke Manner baut Haselnüsse künftig in Aserbaidschan an. Um die eigene Versorgung sicherzustellen, wurden entsprechende Anbauflächen in Aserbaidschan gekauft.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner will sich von Rohstofflieferanten unabhängiger machen und hat für den Haselnussanbau geeignete Grundstücke in Höhe von 125 Hektar in Aserbaidschan gekauft. Es gehe darum, "die Versorgungssicherheit des Unternehmens weiter abzusichern", teilte Manner am Freitag in einer Aussendung mit.

Manner hat weltweit verschiedene potenzielle Haselnuss-Anbauflächen geprüft und sich nun für Aserbaidschan entschieden. Beim Kauf handelt es sich um die erste Tranche von Anbauflächen in der Region Qusar, die von der Tochtergesellschaft MANNER AZERBAIJAN LLC erworben wurden.

Der Umsatz von Manner legte 2018 um 3 Prozent auf rund 210 Millionen Euro zu, der Jahresüberschuss stieg von 3,2 Millionen Euro auf 5,7 Millionen Euro. Zur Josef Manner & Comp. AG gehören die Marken Manner, Casali, Victor Schmidt, Ildefonso und Napoli.