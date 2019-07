Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Hannes Krainz

Ein traumhafter Sommerabend im Seespitz von Hotel Schloss Velden ließ Kärntens Industriellenpräsident Timo Springer vor der Crème de la Crème der heimischen Industrie fragen: "Ist allen bewusst, welche Dynamik und Stärken Kärnten hat?" Er verwies auf über 50 Prozent Industrieanteil an der Wirtschaftsleistung mit dem am stärksten wachsenden Technologisektor und hoher Forschungsquote, gegenüber 15 Prozent, die der Tourismus an der Wertschöpfung leiste.

Gleichwohl beschwor Springer engere Zusammenarbeit von Industrie und Tourismus, um endlich das Standortmarketing voranzutreiben. "Wir brauche eine rasche Kooperation mit der Kärnten Werbung, damit Kärnten als Technologieland eine starke Marke wird." Dies sei notwendig, um zugleich mit der Jahrtausendschance Infineon einen weiteren Turbo zu zünden. Dazu brauche es weiters gemeinsame Ziele, wobei Springer die Vision vom Technologieland imSüden nannte, den FH-Uni-Campus, eine Zentralraum-Strategie, sowie eine smarte Verwaltung.

Phalanx der Industrie

Gemeinsam mit IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky hatte der Präsident gemeinsam mit Gattin Veronika Springer zahlreiche Gäste begrüßen können, an der Spitze IV-Präsident Georg Kapsch aus Wien. Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, KMF-Vorstand Oliver Zlamal, IAB- und Junge-IV-Chef Paul Sommeregger, die Treibacher-Vorstände Rainer Schmidtmaier und Alexander Bouvier, Hans und Liesl Tilly, Hansjörg und Helgard Springer, Markus und Roswitha Leeb, Christoph und Claudia Kulterer, Robert und Helvig Kanduth, Tribotec-Chef und designierter Magistratsdirektor von Villach Christoph Herzeg, SW-Umwelt-CFO János Váczi, Mahle-Geschäftsführer Klaus Schöffmann führten die Phalanx der Kärntner Industrie an. Die Landespolitik war mit LH-Stv. Gaby Schaunig und Landesrat Sebastian Schuschnig vertreten, die Banken mit Herta Stockbauer, Dietmar Krassnitzer, Gabriele Semmelrock-Werzer, Peter Gauper, Robert Lutschounig, Bruno Waldl und dem neuen Schöllerbank-Landesdirektor Wolfgang Mandl. Als weitere Präsidenten fanden sich Jürgen Mandl (WKO), Peter Katschnig (Wirtschaftstreuhänder), sowie Notare-Vizepräsident Werner Stein ein. Dem Herzensanliegen der IV, das SOS Kinderdorf Moosburg zu unterstützen, das vor 50 Jahren gegründet wurde, kamen die Gäste mit Geldspenden nach.