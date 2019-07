Facebook

Die strahlenden Sieger gestern am Abend bei der Verleihung des Exportpreises 2019 © (c) Hannes Krainz

Rund 250 Beratungsgespräche haben am Mittwoch in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Kärnten stattgefunden. 29 Handelsdelegierte aus aller Welt waren beim 17. Kärntner Exporttag vertreten. „Es ist ein Ort, wo man als Unternehmer an einem Tag die ganze Welt zu Gast in Kärnten hat“, beschreibt Meinrad Höfferer, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten. „Dieser Tag ist für uns elementar. Und die Firmen haben die Möglichkeit, mit mehreren Experten zu sprechen und sich vielleicht auch Ideen zu holen“, sagt Gudrun Hager, die Wirtschaftsdelegierte für Italien.