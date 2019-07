Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Makerspace Carinthia gibt es unter anderem einen Maschinenpark, in dem getestet und gebaut werden kann © Makerspace

In einer Garage hat die unternehmerische Erfolgsgeschichte von Greenonetec-Chef Robert Kanduth ihren Anfang genommen. Und auch der Makerspace Carinthia ist in einer Garage angesiedelt, genauer gesagt in der ehemaligen Postgarage in Klagenfurt. Wo einst die Postbusse ihre Heimat hatten, wird Kanduth den Gästen am Tag der offiziellen Eröffnung am 4. Juli Einblicke in seine Karriere geben. Und Top-Speaker Ali Mahlodji wird zum Thema Innovation und Arbeit der Zukunft sprechen.