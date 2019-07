Facebook

Rita Ora ist neues Testimonial von Thomas Sabo © THOMAS SABO GmbH & Co.KG

Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz in Süddeutschland gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt Thomas Sabo annähernd 490 Mitarbeiter. Und jetzt hat sich das Schmuckunternehmen für ein neues Werbegesicht entschieden.

Die Sängerin Rita Ora ist ab sofort für die kommenden zwei Jahre das globale Gesicht von Thomas Sabo. "Schmuck zu tragen ist wie Magie, er glitzert, strahlt und schenkt Energie. Meine Thomas Sabo-Kampagne soll die besondere Kraft von Schmuck weitergeben und Frauen zu persönlichen Looks voller Lebendigkeit inspirieren", sagt Rita Ora zu Beginn der Kooperation.