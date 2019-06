Auf dem Münchner Oktoberfest, das am 21. September beginnt, steigt der Bierpreis heuer auf fast zwölf Euro pro Maß. Die Wiesn-Wirte begründen die Steigerungen mit ihren Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit.

© APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Beim Münchner Oktoberfest 2019 - es beginnt am 21. September und dauert bis 6. Oktober - wird die Maß Bier wieder deutlich teurer. Der Höchstpreis liegt bei fast zwölf Euro. Konkret werden die Wirte der Festzelte diesmal zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro pro Maß verlangen. Im Durchschnitt müssen Oktoberfestbesucher damit 11,54 Euro für einen Liter Bier bezahlen. Das sind 35 Cent oder drei Prozent mehr als im letzten Jahr.

"Regionalität und Ökostrom kosten Geld"

Schon im vergangenen Jahr war der Bierpreis stärker als üblich gestiegen, damals lag es den Wirten zufolge an der deutlich höheren Umsatzpacht, die die Stadt München verlangte. Doch heuer bleibt die Pacht gleich. Nun argumentieren die Wirte mit Nachhaltigkeit. "Wir sind überzeugt, dass wir für ein so großes Volksfest wie die Wiesn in Sachen Nachhaltigkeit immer besser werden müssen", sagt Wirtesprecher Christian Schottenhamel. Und: "Ökostrom und die höhere Regionalität der Produkte kosteten viel Geld. Das schlägt sich eben teilweise auch im Bierpreis nieder.

Die Oktoberfestwirte legen die Bierpreise unabhängig von der Stadt München fest. Diese prüft sie nur auf ihre Angemessenheit und nimmt dazu die Bierpreise in den Münchner Großgaststätten als Maßstab. Die Spannbreite beträgt dort 5,60 Euro bis 10,40 Euro je Maß Bier.

Auch Wasser und Limo verteuern sich

Auch die Preise für alkoholfreie Getränke steigen auf dem weltweit größten Volksfest. Ein Liter Tafelwasser kostet im Schnitt 8,90 Euro, Limo 9,50 und Spezi 10 Euro.