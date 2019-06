Kleine Zeitung +

Marcher auf Lehrlingssuche So will ein Fleischerbetrieb bei jungen Leuten punkten

Der Fachkräftemangel trifft auch die Marcher Fleischwerke mit Sitz in Villach. Der Betrieb will daher mit einem speziellen Ausbildungsprogramm für einen, bei jungen Leuten nicht so beliebten, Beruf begeistern.