Aufruf der Gewerkschaft Bei Kaufhof und Karstadt stehen die Zeichen auf Streik

Wie bereits in mehreren deutschen Städten sollen die Beschäftigten der Warenhausketten Kaufhof und Karstadt am Mittwoch in München streiken. Es geht um die Löhne. Indes will Investor Rene Benko die Häuser sanieren.