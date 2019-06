Nachdem der Kärntner AMS-Chef Franz Zewell überraschend im März in Pension gegangen ist, wurde die Stelle neu ausgeschrieben. Nach einem Hearing vergangene Woche ist die Wahl auf den bisherigen Stellvertreter Peter Wedenig gefallen.

Der interimistische AMS-Chef Peter Wedenig wurde offiziell zum neuen Chef des AMS Kärnten ernannt © Markus Traussnig

Der Kärntner AMS-Chef Franz Zewell ist im März in Pension gegangen. Interimistisch hat seither sein bisheriger Stellvertreter Peter Wedenig die Geschäfte geführt. Die Stelle wurde neu ausgeschrieben. Vergangene Woche haben dann die Hearings stattgefunden. Am Dienstag wurde der Völkermarkter Peter Wedenig, der am Mittwoch seinen 51. Geburtstag feiert, offiziell zum Nachfolger von Zewell ernannt.