Energiepreise 2018 Heizöl, Diesel und Brennholz wurden empfindlich teurer

Haushaltsenergie wurde laut Energiepreisindex 2018 um 5,2 Prozent teurer. Heizöl (plus 16,6 Prozent), Diesel (plus 10,4) und Brennholz (plus 8,8) verteuerten sich am stärksten. Günstiger wurde nur Gas.