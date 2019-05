Regierung in Ljubljana stoppte Umweltprüfungsverfahren für das erste von acht geplanten Kraftwerken an der Mur.

Slowenien hat die Pläne für den Bau von Wasserkraftwerken an der Mur im Nordosten des Landes offiziell begraben. Die Regierung in Ljubljana stoppte am Donnerstag ein Umweltprüfungsverfahren für den Bau des Kraftwerks "Hrastje-Mota", des ersten von insgesamt acht geplanten Kraftwerken. Umweltschützer aus Slowenien und Österreich haben gegen die Pläne protestiert.