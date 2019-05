Facebook

Die Weltraumfirma RUAG Space Austria wird die Thermalisolation für den Antrieb der neuen europäischen Trägerraketen des Typs Ariane 6 liefern. Dies sei eine Premiere für das bisher u.a. auf die Thermoisolation von Satelliten spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Wien und Berndorf (NÖ).

Wärmdedämmung für Satelliten

Aufbauend auf der bisherigen Erfahrung in der Thermoisolierung von Satelliten "erschließen wir ein neues Marktsegment und produzieren Thermalisolation für Trägerraketen", so RUAG-Geschäftsführer Andreas Buhl. Bei der Wärmedämmung für Satelliten habe man es typischerweise mit Temperaturen zwischen minus 150 und plus 150 Grad Celsius zu tun. Raketenantriebe müssen hingegen für einige Minuten weit höhere Temperaturen um die 1.500 Grad Celsius standhalten. Erreicht werde das durch den Einsatz von Glas und Keramik in der Isolierung.

Erster Start 2020

Ihren ersten Start soll die neue europäische Rakete im Jahr 2020 absolvieren. Momentan wird Ariane 6 unter der Leitung der ArianeGroup - einem Gemeinschaftsunternehmen des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerksherstellers Safran - im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelt und gebaut. Die ersten in einer neu errichteten Produktionshalle neben dem bereits bestehenden Produktionsstandort in Berndorf produzierten Isolationen für die Trägerraketen werde RUAG Space noch heuer ausliefern, heißt es.