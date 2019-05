Dubrovnik, Venedig und Co.''Übertourismus'': Wenn Beliebtheit zur Belastung wird

Facebook

© APA/AFP/Tiziana Fabi

Eine nicht abreißende Menschenschlange schiebt sich über den schmalen Holzsteg, der entlang senkrechter Felswände, über türkisgrüne Teiche, vorbei an rauschenden Wasserfällen führt. Zeit, stehen zu bleiben, ein Foto zu machen, das Naturerlebnis zu genießen, gibt es nicht. Die Schlange schiebt, staut (und schimpft) weiter. An den Haltestellen der Busse und Anlegestellen der Boote, mit denen die Besucher durch den Park geschleust werden: Trauben von Wartenden. Vor den Kassa-Schaltern auf dem Parkplatz dasselbe Bild. Der Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien ist zu einem Paradebeispiel für das in der Fachsprache der Fremdenverkehrswirtschaft „Overtourism“ genannte Phänomen: zu viele Gäste auf zu engem Raum.