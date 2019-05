"Keine geheimen Absprachen" BMW will milliardenschwere Strafe nicht auf sich sitzen lassen

Facebook

BMW musste 1,4 Milliarden Euro an Rückstellungen bilden © AP

BMW will die drohende milliardenschwere Kartellstrafe der EU nicht auf sich sitzen lassen. "Die von der EU-Kommission erhobenen Vorwürfe sind unberechtigt", bekräftigte der Chef des Autobauers, Harald Krüger, auf der Hauptversammlung in München am Donnerstag laut Redetext. "Deshalb wehren wir uns mit allen rechtlichen Mitteln - wenn erforderlich."

BMW habe keine geheimen Absprachen mit anderen Autobauern zum Nachteil der Kunden getroffen. "Unser Ziel war die zulässige Abstimmung von Industriepositionen", betonte Krüger.

Die EU-Kommission vermutet illegale Kartellabsprachen unter den deutschen Autobauern in der Abgasreinigungstechnik. BMW, Daimler und Volkswagen sollen von 2006 bis 2014 gegen Vorschriften verstoßen haben, indem sie sich bei der Technik zur Reinigung von Diesel-Autos und Benzinern von Schadstoffen abstimmten.

Rückstellungen führten in die Verlustzone

Angesichts der angedrohten Strafe hatte BMW im ersten Quartal 1,4 Milliarden Euro Rückstellungen gebildet, die den Konzern in die Verlustzone drückten. Für das laufende Jahr rechnet der Autobauer nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von 4,5 bis 6,5 Prozent. "Operativ bleiben wir auf Kurs für das Gesamtjahr", sagte Krüger. Die Rivalen Daimler und VW könnten glimpflicher davonkommen. Daimler könnte um eine Strafe ganz herumkommen, weil er rechtzeitig ausgepackt hat. Volkswagen könnte mit einer geringen Strafe davonkommen, da der Konzern die Wettbewerbshüter ebenfalls informierte.