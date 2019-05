Facebook

In Österreich verlassen die Kinder im Schnitt mit 26 Jahren das Elternhaus © matthias21 - Fotolia

Laut einem Bericht in der "Presse" bleiben die Kroaten in der EU am längsten im Elternhaus. Laut Eurostat-Daten vom Dienstag zogen sie 2017 im Durchschnitt erst mit 31,9 Jahren aus. Auch in Italien und Malta zieht der durchschnittliche Erwachsene erst mit über 30 Jahren aus dem "Hotel Mama" aus. Besonders früh verlassen hingegen die Skandinavier das Elternhaus. Und die Österreicher liegen knapp unter dem EU-Durchschnitt von 26 Jahren.



Und noch eines fällt auf: In fast allen Ländern nutzen Männer das "Hotel Mama" deutlich länger als Frauen. Die größten Unterschiede gibt es in Bulgarien (27,5 Jahre bei Frauen und 31,7 Jahre bei Männern), in Rumänien (25,6 Jahre für Frauen und 30,5 Jahre für Männer). Ausgeglichen ist das Verhältnis dagegen in Schweden.

