Sommertourismus Gästebefragung: Infrastruktur in Kärnten noch ausbaufähig

Die Kärnten Werbung hat am Montag positive Bilanz in Sachen Sommertourismus gezogen. Gepunktet wird bei den Gästen unter anderem mit Sport und Kulinarik. Für die Infrastruktur gibt es allerdings gerade einmal ein "Gut".

Radfahren ist bei den Gästen in Kärnten besonders beliebt. Bei den Radwegen orten sie aber vielfach Handlungsbedarf © Pacheiner

In Kärnten werden durch die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2,4 Milliarden an Wertschöpfung erwirtschaftet. 86,3 Prozent davon kommen von auswärtigen Gästen. Und gebucht wird der Urlaub schon von 67 Prozent der Gäste direkt bei der Unterkunft, und das vorzugsweise online, so Kärnten Werbung-Chef Christian Kresse am Montag bei einem Pressegespräch zum Thema Sommertourismus.

