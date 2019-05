Facebook

Google-Chef Sundar Pichai © AP

Bei der Entwicklerkonferenz Google I/O gibt es traditionell neue Details zur nächsten Version des meistgenutzten Smartphone-Systems Android. Heuer dürfte keine Ausnahme sein - und es wäre verwunderlich, wenn der Internet-Konzern nicht auch seine Fortschritte bei der Forschung an künstlicher Intelligenz demonstriert.

Zugleich könnte bei dem Event nahe der Google-Zentrale in Mountain View laut Medienberichten auch neue Hardware vorgestellt werden. Ein Blick über die wichtigsten Erwartungen:

ANDROID: Einige Funktionen der nächsten Version des Mobil-Systems sind bereits bekannt. So gibt es mehr Einstellungen zur Privatsphäre. Zum Beispiel die Option, dass Apps nur den Standort eines Nutzers erfassen können, wenn sie aktiv sind - wie bei Apples konkurrierendem iPhone-System iOS. Außerdem soll Android Q Bedienelemente für die neuen Auffalt-Smartphones enthalten. Die Tradition, Android-Versionen in alphabetischer Reihenfolge Namen von Süßspeisen zu geben, dürfte Google beim Buchstaben "Q" unterdessen vor eine Herausforderung stellen. Es dürfte auch Updates für Android-TV und Android-Car geben. Das Smartwatch-System Wear OS dürfte unterdessen keine größere Rolle spielen, da einige neue Funktionen bereits im Vorfeld angekündigt wurden.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: Vor einem Jahr sorgte Google mit der Software Duplex, die beim Sprechen von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist, für Aufsehen. Der Konzern musste sich einer Debatte stellen, ob sprechende Maschinen sich als Software-Roboter zu erkennen geben müssen. Bisher wurde Duplex nur als Teil des Google Assistant in den USA eingesetzt, um per Anruf Tische in Restaurants und Termine beim Friseur buchen zu lassen. Was hat die Software inzwischen Neues gelernt? Die Stärke bei Künstlicher Intelligenz dürfte Google auch bei anderen Assistant-Funktionen und wie üblich bei seiner Foto-App demonstrieren.

HARDWARE: Traditionell steht Software im Mittelpunkt der Google I/O, aber diverse Leaks deuten darauf hin, dass es diesmal auch Geräte geben könnte. So tauchen in den vergangenen Wochen online immer mehr Details zu Smartphones mit dem Namen Pixel 3a und 3a XL auf, das günstigere Versionen des aktuellen Google-Telefons werden dürften. Technisch werden die Geräte wohl nicht ans Original herankommen, allerdings sollen auch die günstigeren Pixel die hochgelobte Kamera-Technik des Originals haben. Schon im März entdeckte das Blog "Android Police" auf einer Google-Seite einen wohl zu früh veröffentlichten Hinweis auf einen neuen vernetzten Lautsprecher mit Display mit dem Namen Nest Hub Max. Auch ein neuer Google Home Hub, ein Smarter Bildschirm mit Google Assistant, dürfte enthüllt werden.

Die jüngsten Google-Geräte wurden im Herbst 2018 enthüllt: Der Google Home Hub, das Pixel Slate und das Pixel 3 Foto © AP

DATENSCHUTZ: Derzeit ist es bei den großen Konzernen im kalifornischen Silicon Valley angesagt, sich als Hüter der Privatsphäre darzustellen. Die Tech-Giganten loben jetzt sogar ständig die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die sie zuvor noch mit hartnäckiger Lobbyarbeit verhindern oder zumindest aufweichen wollten. Vorreiter beim Thema Datenschutz ist Apple. Kein Wunder, denn der iPhone-Konzern ist nicht auf Werbung angewiesen. Zuletzt hatte sich auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg als Hüter der privaten Daten präsentiert. Google wird dieses Thema nicht alleine der Konkurrenz überlassen.

CLOUD UND GAMES: Eine große Herausforderung ist mit Sicherheit der Aufbau der neuen Gaming-Plattform Google Stadia. Mit dem Cloud-Service soll man Spiele einfach auf alle Geräte streamen können. Google steigt hier nicht nur mit Apple in den Ring, sondern wird auch zur Konkurrenz für Microsoft (Xbox), Sony (Playstation) und Nintendo.