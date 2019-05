Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© asrawolf - stock.adobe.com

Seit 2013 organisiert der VKI einmal jährlich ein Bestbieterverfahren zum gemeinsamen Einkauf von Strom und Gas für die teilnehmenden Haushalte. Die siebente Runde war als Zusatzaktion für jene Haushalte gedacht, die den Anmeldeschluss des vorherigen Bestbieterverfahrens versäumt hatten.

Der Anbieter Easy green energy konnte in allen drei Kategorien (Ökostrom, Umweltzeichen-Strom und Gas) das beste Angebot legen. Die easy green energy GmbH & Co KG ist ein 2015 gegründetes Tochterunternehmen der easybank AG mit Sitz in Wien. Das Unternehmen versorgt rund 110.000 Kunden mit Strom und Gas.

Die teilnehmenden Haushalte erfahren ab Ende Mai 2019 Details zu den Gemeinschaftstarifen und, wie hoch ihre Ersparnis durch den Anbieterwechsel ist. Danach haben sie rund sechs Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob sie auf die Gemeinschaftstarife umsteigen möchten.