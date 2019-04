Facebook

Mit Solar-Dachziegeln wollte Tesla groß ins Photovoltaik-Geschäft einsteigen © AP

Der amerikanische Elektro-Autobauer Tesla will einem Medienbericht zufolge sein schwächelndes Solargeschäft durch massive Preissenkungen ankurbeln. Die "New York Times" berichtete am Dienstag, der Konzern wolle Solarpanele und Equipment bis zu 38 Prozent unter dem Durchschnittpreis anbieten.

Eine entsprechende Mitteilung werde der Konzern noch am Dienstag veröffentlichen. Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Nach einem 36-prozentigen Rückgang der Solarinstallationen im ersten Quartal hatte Tesla bereits angekündigt, seine Solarpreis-und Verkaufsstrategie umkrempeln zu wollen.