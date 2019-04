30. April Ein Tag für die Arbeitgeber

Im Vorfeld des geschichtsträchtigen "Tages der Arbeit" am 1. Mai findet heute, Dienstag, der "Tag der Arbeitgeber" statt. Ein Plädoyer für die Kärntner Unternehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirtschaftskammer-Marketingleiter Markus Polka, Bezirksstellenobmann Max Habenicht, seine Stellvertreterin Christiane Holzinger, WK-Vizepräsidentin Carmen Goby und WK-Präsident Jürgen Mandl © WKK/Studio Horst

Was wäre der geschichtsträchtige "Tag der Arbeit" ohne die Arbeitgeber? Diese berechtigte Frage stellt die Wirtschaftskammer Kärnten, und weist am heutigen "Tag der Arbeitgeber" darauf hin, dass es "ohne Unternehmen keine Arbeitsplätze, keine Einkommen, keine Steuern, keine Gesellschaft, kurz: kein Leben in Kärnten" gäbe.

Derzeit schaffen in Kärnten 34.600 Unternehmen 185.000 Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft. "Und hier gibt es kein Henne-Ei-Problem", sagt der Kärntner Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. "Zuerst gründet ein Unternehmer einen Betrieb, dann entstehen Arbeitsplätze."

Mandl berichtet auch von kritischen Mails, in denen er im Zuge der "Tag der Arbeitgeber"-Kampagne korrigiert worden sei, denn auch Kindergärten, alle öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Universitäten würden zum Gesamtbild eines funktionierenden Miteinanders gehören. "Das stimmt natürlich – aber alle diese Institutionen und ihre Mitarbeiter werden über jene Steuern und Abgaben finanziert, die unsere Beschäftigten und die Unternehmer bezahlen. Wir brauchen sie, um eine prosperierende Gesellschaft weiterzuentwickeln", so Mandl.

"Grundlage für den Wohlstand"

Die Unternehmen seien es, welche die Grundlage für den Wohlstand schaffen würden. "Wir wollen Bürger und Politik einfach stärker darauf aufmerksam machen, dass es ohne Arbeitgeber eben keine Arbeitsplätze und somit auch keinen Feiertag am 1. Mai gäbe", sagt Mandl.

Erster X-Trail Businessrun

Zu Ehren des "Tages der Arbeitgeber" werden nicht nur die Flaggen für Kärntens Unternehmer gehisst, es findet ab 17 Uhr auf der Schleppe Alm auch der erste X-Trail Businessrun statt.