Österreichischen Staatsanleihen sollen am chinesischen Markt platziert werden. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren.

Sebastian Kurz und Xi Jinping © AP

Bei der China-Reise des Bundeskanzlers wurde am Sonntag auch ein "Memorandum of Understanding" zwischen der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur und der Commercial Bank of China unterschrieben. Das berichtet die Presse.

Dabei geht es um österreichische Staatsanleihen, die am chinesischen Markt verkauft werden sollen, sogenannte Panda-Anleihen. Man könnte das mit einem Fremdwährungskredit in der chinesischen Währung Yuan vergleichen. Die Größe des Anleihenprogrammes sei noch nicht fixiert.

