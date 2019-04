Studie Warum in Europa das meiste Fluggepäck verloren geht

2018 gingen weltweit 24,8 Millionen Gepäckstücke im Flugverkehr verloren oder kamen verspätet an. Das größte Risiko für diese Unannehmlichkeiten besteht in Europa. Der Grund sind die vielen Umsteigemöglichkeiten, so eine Studie.