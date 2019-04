2018 sorgten Österreicherinnen und Österreicher für einen Rekord bei der Altglassammlung: 249.000 Tonnen, 27 Kilo je Kopf, wurden wiederverwertet. In 40 Jahren waren es sogar 21 Milliarden Stück.

Österreich festigt seinen Ruf als Glasrecyclingnation. 2018 konnten rund 249.000 Tonnen Altglas dem Recycling übergeben werden. Das sind pro Kopf 27 Kilogramm. 2017 lag das Ergebnis bei knapp 240.000 Tonnen Altglas. "Diese Leistungen sichern Österreich einen Spitzenplatz bei Glasrecycling in Europa", erklärt Austria Glas Recycling in einer Aussendung am Mittwoch.