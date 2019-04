Facebook

Kärntner Industriebetriebe (hier: Flex) melden ein Plus an Aufträgen © Köstinger

Der Fachkräftemangel in der Industrie wird zum wachstumshemmenden Engpassfaktor: Das zeigt die jüngste Umfrage der Kärntner Industriellenvereinigung (IV) unter 54 Industriebetrieben. Mehr als jedes dritte befragte Unternehmen will zwar neue Mitarbeiter einstellen – damit ist der Spitzenwert von Herbst 2017 egalisiert, doch viele ringen weiter um Fachkräfte. Die Digitalisierung verschärfe den Mangel. Dieser bremse die wirtschaftliche Entwicklung, ähnlich hohe Wachstumsraten wie wie in den Vorquartalen seien auch aus diesem Grund nicht mehr möglich.

IV-Präsident Timo Springer fordert nun eine rasche Umsetzung eines professionellen Standortmarketings, um Kärnten für hinzuziehende Fachkräfte zu attraktivieren. Peter Wedenig, Vize-Chef des AMS Kärnten, bestätigt den ungedeckten Fachkräftebedarf. Er lobt die Industrie für ihre kontinuierliche Lehrlingsausbildung. Dennoch solle bei bei einem absehbar anhaltendem Aufschwung „Personal nicht nur gesucht, sondern auch verstärkt ausgebildet werden.“ Auch durch Qualifizierungen durch das AMS sowie in den Betrieben selbst könne der Bedarf an Fachkräften gedeckt werden, glaubt Wedenig.

Denn die Konjunkturindikatoren bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Ein Drittel aller Betriebe rechnet mit steigenden Auftragsbeständen, nur ein Prozent mit sinkenden. Jeder vierte vermeldet eine verbesserte Ertragssituation, nur fünf Prozent eine sinkende. Während mehr als vier von zehn Industriebetrieben ein Plus bei der Geschäftslage vermelden, trübt sich das Bild beim Blick in die Zukunft etwas ein: In sechs Monaten erwarten 91 Prozent eine gleichbleibende Geschäftslage, der Rest eine steigende bzw. sinkende. „Konjunkturindikatoren beginnen sich von ,steigend’ Richtung ,gleichbleibend’ zu entwickeln“, meint Springer. Allerdings bleiben negative Einschätzungen nach wie vor die Ausnahme.

Die kürzlich gestartete Werbekampagne der Bundes-IV „Industrie 4.Ö – wir bringen Österreich weiter“ (siehe Sujet) begrüßt Springer: „Die Kampagne signalisiert Innovationskraft und Stärke der Industrie. Sie ist wird kollektiv finanziert, alle Länder zahlen mit.“

"Nachholbedarf der Politik" 1. Die Konjunkturprognosen wurden zuletzt deutlich gedämpft – warum sucht die Kärntner Industrie dennoch händeringend Mitarbeiter?

TIMO SPRINGER: Es zeigt sich, dass das Wirtschaftswachstum und die Aufnahmebereitschaft für Fachkräfte auseinandergehen. Wir haben

es mit einem Nachholeffekt in der Kärntner Industrie

zu tun. Denn die Auftragsbücher sind bei uns nach wie vor gut gefüllt, aber es fehlt eine ausreichende Zahl an qualifizierten Mitarbeitern. Grundsätzlich sehen wir konjunkturelle Stabilisierungseffekte. 2. Wie wollen Sie das Problem fehlender Fachkräfte lösen? Schon mehr als jeder dritte Industriebetrieb sucht derzeit Mitarbeiter.

Wir müssen den Standort so attraktivieren, dass wir in Kärnten junge Leute anziehen. Wir brauchen aus allen Gegenden um uns herum junge Menschen, die sich hier niederlassen. Das ist eindeutig ein Nachholbedarf der Politik – Stichwort Standortmarketing. Hier gilt: Wer schnell hilft, hilft oft doppelt. 3. Die Kärntner Industriekonjunktur zeigt keinen Hinweis auf eine schwächelnde Wirtschaft. Entwarnung?

Wenn man von der momentanen Entwicklung ausgeht, dann ist diese weiterhin sehr zufriedenstellend. Bezieht man externe Faktoren wie den Brexit oder die Handelskonflikte mit den USA mit ein, dann kann keiner sagen, ob die Wolken am Himmel nur Schönwetterwölkchen sind oder hier ein Gewitter aufzieht.

