Indo Pacific Novomatic will mit Partner Präsenz in Asien ausbauen

Glücksspielkonzern Novomatic verstärkt die Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik. Vertriebsvereinbarung mit Indo Pacific Gaming unterzeichnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Novomatic-Chef Harald Neumann © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Der Niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic wird mit dem asiatischen Vertriebspartner Indo Pacific Gaming die Märkte in Kambodscha, Laos, Sri Lanka, Goa, Nepal und Vietnam beliefern. Von Novomatic kommen die Spiele, Technologielösungen, Systeme, Jackpots und Sportwetten.

"Unser Fokus liegt heuer, nach dem Wachstum der letzten Jahre, auf der Steigerung unserer Synergien, auch durch die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen", so Konzernchef Harald Neumann am Ostermontag in einer Aussendung.