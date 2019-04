Facebook

Paukenschlag am Karfreitag. "Angriff auf österreichische Regionalbank", alarmierte die BKS-Bank am Abend in einer Aussendung. "Die UniCredit Bank Austria will offenbar eine Stimmenmehrheit an der BKS-Bank erreichen und hat das vermutlich auch bei der Oberbank und bei der BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) vor. Wir gehen davon aus, dass die Aktionäre der BKS das mehrheitlich abwehren werden", präzisierte BKS-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Von der UniCredit Bank Austria gab es vorerst keine Stellungnahme.

