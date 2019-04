Außenhandelsdefizit Importe legen zu, Exporte schwächeln

Facebook

Das heimische Defizit im internationalen Warenaustausch hat sich zum Jahresstart ausgeweitet: Der Fehlbetrag in der Handelsbilanz verdoppelte sich im Jänner gegenüber dem Vorjahresmonat von rund 200 auf 400 Mio. Euro, wie aus den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria von heute, Dienstag, hervorgeht.

Die Importe legten mit einem Zuwachs von 6,5 Prozent auf knapp 13 Mrd. Euro wesentlich kräftiger zu als die Exporte, die ein Plus von 5 Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro auswiesen. Mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union handelte sich Österreich nur ein marginales Defizit in Höhe von 20 Millionen Euro ein. Die Einfuhren aus der EU stiegen um 3,5 Prozent auf 8,93 Milliarden Euro, die Lieferungen in die EU erhöhten sich um 5,3 Prozent auf 8,91 Milliarden Euro.

Der Großteil des Passivums (380 Millionen Euro) stammt aus dem Außenhandelsgeschäft mit Drittstaaten: Die Importe aus Nicht-EU-Ländern kletterten um 13,9 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro, während die Exporte dorthin um nur 4,1 Prozent auf 3,66 Milliarden Euro zunahmen.