Ex-VW-Chef verärgert Elektrosportwagen "Piëch" führt zu Vater-Sohn-Zwist

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Genfer Autosalon viel beachtet: Der neue Sportwagen von Anton Piëch © AP

Ferdinand Piëch war jahrelang tonangebend beim weltgrößten Autobauer Volkswagen. Obwohl der Konzern aktuell Milliarden in den Wandel hin zur Elektromobilität investiert, soll der Patriarch laut einem Bericht im "Spiegel" nicht begeistert von dem viel beachtete E-Projekt seines Sohnes Anton sein. In der "Bild am Sonntag" erklärte der frühere Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch (81) jetzt: "Ich war nie dabei, ich bin nicht dabei und werde nicht bei dem Projekt beteiligt sein."

Anton Piëch hat den Sportwagen kürzlich beim Genfer Autosalon präsentiert. Bis zum geplanten Serienstart in zwei Jahren könnte aus der "Mark Zero" genannten Studie eine ganze Modellfamilie entstehen. Und der Sohn des Patriarchen sucht Investoren für dieses Projekt: "Mein Vater ist in keiner Form und zu keiner Zeit an dem Projekt beteiligt." Nur weil Piëch draufstehe, werde das Auto niemand kaufen. Serienstart könnte in zwei Jahren sein.

Gegen Nutzung des Familiennamens

Dem Bericht in der "Bild am Sonntag" zufolge soll Ferdinand Piëch von dem Projekt seines Sohnes nicht nur nicht sehr begeistert sein, er sträube sich auch gegen die Nutzung des Familiennamens für dieses.

Patriarch Ferdinand Piëch soll von dem Projekt seines Sohnes nicht sehr begeistert sein Foto © APA/dpa/Marcus Brandt

Ferdinand Piëch hatte den Wolfsburger Autohersteller ab den Neunzigerjahren in die Weltspitze geführt. Ihm und seinem Ziehsohn - dem über die Abgas-Affäre gestolperten, späteren VW-Chef Martin Winterkorn - sagte man nach, wegen ihrer Auto-Leidenschaft "Benzin im Blut" zu haben. Doch die Branche ist inzwischen in einem rasanten Umbruch hin zu Elektroantrieben, autonomem Fahren und neuen Dienstleistungen.

Mehr zum Thema Showcar in Genf Anton Piëch zeigt seinen Elektro-Sportwagen Mark Zero